Nieuwe zoekactie naar Jürgen Conings aan Nationaal Park Hoge Kempen

Dilsen-Stokkem Hoe de zoektocht naar Jürgen Conings plots kantelt: “Strategie veranderde doorheen de weken, maar de locatie nooit”

3 juni Een klein team rond Alain Remue van de Cel Vermiste Personen, federale speurders en een dozijn militairen: meer manschappen zijn er momenteel niet op zoek naar de vermiste militair Jürgen Conings. Een wereld van verschil met de 250 militairen en nog eens zoveel federale agenten die vorige week het Nationaal Park uitkamden. Gaat het om een andere zoekstrategie of is er meer aan de hand? Het enige dat écht onveranderd lijkt, is de locatie: de bossen in de leefomgeving van Conings. “Dat de Cel Vermiste Personen het bos in wordt gestuurd zonder zwaar bewapende militairen, kan betekenen dat lokaal gevaar geweken is”, aldus een oud-speurder.