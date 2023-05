Neefje van overleden Emilietta Chini lanceert zoek-app voor vermisten: “Voor mijn tante is het te laat, maar hopelijk helpt het anderen”

Geliefde Mauro (45) veronge­lukt bij arbeidson­ge­val: “Je had eindelijk uw geluk gevonden. Rust zacht amigo”

In de Raafstraat in Zonhoven is woensdagnamiddag de 45-jarige Mauro Fumarola uit Genk om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Genk is in shock na de dood van de bekende voetbalfan én kerstlichtjesfanaat. “Zo hard heb ik je geplaagd, en je had eindelijk uw geluk gevonden. Hier ben ik echt niet goed van. Rust zacht amigo.”