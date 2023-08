“Nee, er is mij niets beloofd!”: oppositieleden en ex-N-VA’ers Ver Berne en Hermans stappen over naar Open Vld

Padelbe­drijf van Marc Coucke geïnteres­seerd in Kim Clijsters Sports & Health Club in Bree

Arenal Padel, het bedrijf van de ex-profvoetballer Tom De Sutter en ondernemer Marc Coucke, heeft de voormalige ‘Kim Clijsters Sports & Health Club’ in Bree in het vizier om hun volgende tennis- en padelclub in te openen. Van een officiële exploitatie is nog geen sprake, al zien de twee wel potentieel in de club: “Je mag pas een fles champagne opentrekken als je handtekening staat, en dat is nu nog niet het geval.”