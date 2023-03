Na Parijs, Toronto en New York komt ‘Waterlicht’ naar... Kotem: “Grootste event ooit voor Maasmechelen”

‘Waterlicht’ is een project van de Nederlandse kunstenaar Daan Roosegaarde. Met onder meer rookmachines en laserstralen creëert hij een blauwe lichtnevel, die laat zien tot waar het water kan reiken indien de zeespiegel blijft stijgen. Het project was dan ook bedoeld om aandacht te vragen over stijgende zeespiegels en de noodzaak om zich aan te passen aan de veranderende omgeving.

In november 2021 was de installatie voor het eerst in Duitsland te zien en later in Londen, Toronto, Parijs, Rotterdam, Dubai en New York.

Dat Maasmechelen nu zo’n klepper binnenhaalt, sluit aan bij de filosofie die de gemeente al een tijdje uitdraagt. Maasmechelen moet ‘magisch’ zijn zijn voor inwoners en toeristen. Een plek om je herop te laden.

“Dit evenement past als gegoten in de brandingstrategie van Maasmechelen", zegt schepen van Evenementen Herbert Coox (Open Vld). “We verwachten duizenden toeschouwers. In de grootsteden waren er dat zelfs 100.000 en meer. We denken dat onze eigen inwoners hiervan zullen genieten, maar mikken natuurlijk op bezoekers vanuit heel Vlaanderen en ver daarbuiten. Voor de eerste maal wordt er in onze gemeente een evenement van deze grootorde georganiseerd. De projectie is trouwens uniek in België.”

Volledig scherm Waar ooit het veerpontje mensen overbracht tussen Kotem en Elsloo, zal nu een lichtshow plaatsvinden. © RV

Praktisch gezien zal de gemeente voor nog heel wat dingen moeten instaan: security, de nodige vergunningen afleveren, de publieksstromen aansturen, nutsvoorzieningen, opvang van de crew. “Er werden hiervoor heel wat gesprekken gevoerd met betrokken instanties zoals de Vlaamse Waterweg, de lokale landbouwers, RLKM, Agentschap Natuur en Bos, de lokale verenigingen om alles op mekaar af te stemmen.”

‘Waterlicht’ vindt plaats aan de Halstraat aan de Maasrand in Kotem, en die omgeving is niet zo vanzelfsprekend. “Om optimale beleving te garanderen, zal het in Kotem tijdens deze dagen ook net iets donkerder zijn dan gewoonlijk. Straatlantaarns, autolichten, reflecterende verkeersborden, wegmarkeringen kunnen immers het effect verstoren. Ook hiervoor worden de nodige veilige maatregelen genomen.”

Het event start op vrijdag 29 september en zal drie dagen plaatsvinden aan de Maas in Kotem.

