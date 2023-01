N-VA hekelt verminderen toelage voor politie Maasmechelen, Terwingen verdedigt beslissing

MaasmechelenDe gemeenteraad keurt vanavond het nieuwe politiebudget goed en daar zit 140.000 euro minder in dan vorig jaar. Alles samen krijgt LAMA jaarlijks 4,7 miljoen euro van de gemeente. “De besparing is een zeer slecht signaal", zegt Andy Pieters van N-VA. Maar volgens burgemeester Raf Terwingen (CD&V) krijgt de zone alle lokale middelen die ze vragen.

N-VA betreurt de beslissing van de gemeente om de dotatie voor de lokale politie te verminderen met 140.000 euro. “Meer dan ooit moeten we investeren in onze lokale politie en hun uitrusting”, zegt Andy Pieters van oppositiepartij N-VA. “We rekenen er op dat de burgemeester zijn partijgenoot Annelies Verlinden zo ver krijgt om meer federale steun aan onze politiezone te geven. Onze partij N-VA zal zich in de gemeenteraad ook onthouden bij de verlaging van de dotatie.”

Pieters verwijst naar de drugsproblematiek die gekend is in de gemeente. En de twee recente aanslagen met vuurwerkbommen op één Maasmechelaar uit het drugsmilieu zijn daar een actueel voorbeeld van. Dat de gemeente de financiering verlaagt naar 4.603.574 euro vindt de partij onbegrijpelijk. “Onze agenten staan haast letterlijk in de vuurlinie om de inwoners te beschermen. Als Antwerpen het zelf niet aan kan, dan wij ook niet. Er is meer bijstand nodig om deze strijd aan te kunnen.”

Volledig scherm Zondagochtend ontplofte ook een vuurwerkbom in een appartementsblok Aan de Duif. © Marco Marriotti

Terwingen zelf trok in het verleden vaker aan de alarmbel om meer financiële middelen te verkrijgen vanuit de federale regering richting Maasmechelen en haar politiezone. Destijds naar aanleiding van grote dossiers zoals motorbendes en drugsfamilies. De oproep van N-VA vindt hij dan weer misplaatst.

“Het gaat om een kleine hoeveelheid middelen die niet gebruikt werden in de politiewerking", zegt Terwingen. “LAMA krijgt de middelen die ze vragen, dat zegt de korpschef zelf ook. Zij klagen niet over onze middelen. Dit is absoluut geen besparing, dit is geld dat onnodig overbleef. Het is niet de bedoeling dat een politiezone reserves begint aan te leggen. Een gemeente kan dat overschot dan best elders gebruiken, en dan doen we dat ook.” Terwingen vindt dat Pieters de twee feiten misbruikt om er een politiek spel van te maken. Op de politieraad stemde N-VA het bewuste punt ook mee goed, zegt Terwingen nog.

Volgens Pieters kon die 140.000 euro wel nog geïnvesteerd worden in uitrusting zoals matrakken of ander beveiligingsmateriaal waar de zone niet altijd budget voor had. “Het signaal dat je geeft is in elk geval schrijnend", besluit Pieters.

