Moeilijke doorgang op E314 richting Leuven door ongeval in Maasmechelen

Maaseik Magneetvis­ser haalt beenderen naar boven

De politie Maasland werd afgelopen maandag opgeroepen omwille van een verdachte toestand aan de Herenlaakweg in Maaseik. In de namiddag omstreeks 14.15 uur had een magneetvisser in de Maas immers beenderen naar boven gehaald. Natuurlijk werden deze onderzocht. “Het blijkt dat het om een dierlijk been gaat”, laat de politie nu weten.

16 augustus