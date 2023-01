Moeder (38) laat cannabisplantage opzetten in kelder van haar woning: “ik wilde zo mijn ex uitkopen na mijn echtscheiding”

Maasmechelen De toekomsti­deeën voor kasteeldo­mein Leut: oud ziekenhuis slopen, een eco-cam­ping én streekpro­duc­ten

Een eco-camping, de opwaardering van het landschapspark uit 1830 én de sloop van het oud ziekenhuis. Het zijn enkele van de ideeën na de bevraging én brainstorm over de toekomst van het kasteeldomein van Leut. Waar de absolute meerderheid het over eens is? Het slopen van het oud ziekenhuis dat ‘vloekt’ met het kasteel. “Die bijbouw verkleinen of afbreken in functie van de toekomstige invulling wordt het komende jaar verder onderzocht”, zegt minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

