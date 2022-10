“Mijnverleden mag nooit vergeten worden”: Expo ‘100 jaar Charbonnage’ herdenkt start steenkoolmijn Eisden in 1922

MaasmechelenExact 100 jaar geleden kwam de eerste steenkool in Eisden naar boven, en dat wordt in het cultuurcentrum van Maasmechelen in de kijker gezet met een indrukwekkende fototentoonstelling. Expo ‘100 jaar Charbonnage’ toont hoe Eisden van klein dorpje evolueerde naar industriegebied waar tienduizenden mijnwerkers hun taak volbrachten tot aan de sluiting in 1987. “Die geschiedenis mag nooit vergeten worden", zegt Ludo Coenen van Tuinwijk 2020.

De doorsnee Maaslander die ouder dan 50 jaar is, kan zich nog goed herinneren hoe het industriegebied in Eisden er eind jaren tachtig uitzag. Loodsen, schoorstenen, een spoornetwerk, gigantische gebouwen én natuurlijk de twee schachtbokken. Maar in 1987 kwam er een definitief einde aan het Eisdense mijnwerkersverhaal. Vandaag zijn we twee generaties later en volgens Ludo Coenen van Tuinwijk 2020 is het noodzakelijk om dat verhaal te vertellen.

100 jaar Charbonnage. De mijn van Eisden in 200 foto's.

“Ik heb weet van leerkrachten uit de gemeente hoe hun leerlingen geen idee hebben waar de mijnterrils vandaan komen”, zegt Coenen.

“Of dat ze hun eigen roots niet begrijpen, of niet exact weten hoe en waarom het mijnverleden zich hier ontwikkelde, en waarom dus hun grootouders naar België, naar Limburg en dus ook naar Eisden kwamen. De 100ste verjaardag van de eerste commerciële steenkool die naar boven werd gehaald, leek ons de ideale kapstok om allerlei zaken uit te rollen.”

Eén van de foto's uit de expo.

Dat werd een grote muurschildering aan de school in Eisden Tuinwijk, een luxefotoboek dat op 4 december zal verschijnen én deze fototentoonstelling. De expo - een idee van Tuinwijk2020 en de Stichting Erfgoed Eisden - werd in elkaar gestoken door Marc Milissen, zelf Maasmechelaar, kunstenaar en vooral zeer ervaren als expobouwer. “Ik weet niet meer van buiten hoeveel expo’s ik al maakte, maar het gaan er honderden zijn", lacht Milissen.

“In dit geval ging het om 100 jaar Charbonnage, steenkool, dus wilde ik het ‘zwarte goud’ centraal stellen. De bezoeker moet het idee krijgen dat hij zich als het ware tussen de hopen steenkool bevindt. Je ziet de steenkool ook effectief liggen.”

De allereerste vracht vertrok op 7 september 1922.

Mijnwerkers die na de shift iets drinken aan de melkbar.

En dan krijg je gigantische zwarte heuvellandschappen verwijzend naar de mijnterrils waar een tijdlijn met zo'n 150 foto’s tegen zijn bevestigd. “De allereerste foto’s dateren van de jaren 1900-1910 waar we tonen hoe Eisden een ruraal gebied was, waar Mie Merken nog woonde in haar kelderhut aan de Oude Baan die toen niet meer dan een stoffige zandweg was. Haar hutje op de heide moest uiteindelijk plaatsmaken voor een gebied dat we vandaag kennen als de cité, de Tuinwijk.”

Unieke foto’s waarvan sommige nooit eerder getoond zijn, én in de hoogste kwaliteit. De allereerste ingenieurs aan de Oude Burelen, de maquette van de betonnen schachtbokken, natuurlijk het harde werk in de ondergrond, luchtfoto’s van de gigantische oppervlakte van het domein, noem maar op.

Terhills

“Dan zie je hoe de omgeving vandaag aan Terhills veranderd is. De gebouwen van de muziek- en kunstacademie, de schachtbokken, het Terhillshotel én de cinema staan er natuurlijk nog. Maar er stond nog zóveel meer, je moet dat gezien hebben om het bijna te geloven.”

Rechtsboven de schachtbokken, de rest noemen we vandaag Terhills.

Uniek zijn de foto’s van een koningin Elisabeth die in 1922 naar Eisden kwam, en hoe een jonge prins Albert dat in de vijftig ook deed. Het bezoek van koning Boudewijn bij de mijnramp in 1984, mogen natuurlijk ontbreken. “We krijgen reacties van mensen die emotioneel worden na het bezoeken van de expo. Dat het goed is dat dit niet vergeten wordt, maar dat de tentoonstelling geregeld zou herhaald moeten worden, en niet pas binnen 50 jaar bij een volgende ‘verjaardag’. En ze hebben een punt: we mogen dit nooit vergeten, want het heeft de regio gemaakt tot wat het vandaag is.”

De expo loopt nog tot en met dinsdag 20 december 2022, en kan alle dagen bezocht worden, behalve op zondag.

Het fotoboek 100 jaar Charbonnage kan hier besteld worden en kost 39,95 euro.

De werken van kunstenares An Vanderlinden zijn een meerwaarde. Zij werkt met gruis van steenkool in haar verf.

Hier ligt vandaag de cinema, maar ooit kwamen hier de mijnwerkers aan om hun zware dagtaak te volbrengen.

De werken van kunstenares An Vanderlinden zijn een meerwaarde. Zij werkt met gruis van steenkool in haar verf.

100 jaar Charbonnage. De mijn van Eisden in 200 foto's.

