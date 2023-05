Man (59) die nieuwe vriend van ex in elkaar slaat aan ijssalon krijgt 18 maanden cel: “Hij heeft een gevaarlijke ingesteldheid”

E.K. (59) kon niet verkroppen dat zijn huwelijk na 20 jaar op de klippen was gelopen. Hij belaagde zijn ex voortdurend en stuurde haar dreigberichten waarin hij aankondigde haar te zullen vermoorden of met zuur te overgooien. Vanaf september 2022 werden die berichten steeds dreigender. “Ik deed dat uit frustratie”, gaf de vijftiger, die ook de dochter van de nieuwe vriend van zijn ex niet ontzag, toe.

Op 22 februari trok zijn ex-vrouw naar en ijssalon in Maasmechelen, waar ze met haar nieuwe vriend had afgesproken. Daar viel E.K. zijn liefdesrivaal aan. De man uit Hasselt hield er een sleutelbeenbreuk, een hersenschudding, een ribfractuur en een ingeklapte long aan over en was een tijd werkonbekwaam. De vijftiger, die nog hoopte op een verzoening met zijn ex en vond dat ze ‘van twee walletjes at’, had nog aangehaald dat hij zelf door de nieuwe vriend van zijn ex was aangevallen, nadat hij hen toevallig aan het ijssalon had ontmoet. “Absoluut ongeloofwaardig,” oordeelt de strafrechtbank nu. “Het kan geen louter toeval zijn dat hij zich die dag naar het ijssalon begaf waar zijn ex met K. (de nieuwe vriend van zijn ex, red) had afgesproken. Bovendien blijkt uit de door hem gestuurde berichten dat hij stelde K. te blijven achternagaan en te zullen verwoesten.”