Maasmechelse schoolpoorten blijven ook week na paasvakantie gesloten: “Situatie is al weken bijzonder slecht en onrustwekkend”

Genk Muziekvene­ment 303030 gaat corona­proof door: “Kleine optredens aan de deur”

15 april Huiskamerconcerten organiseren? Dat zit er voorlopig nog niet in. Om die reden steekt de Stad Genk het evenement ‘303030’ in een coronaveilig jasje. Bedoeling is dat de lokale artiesten enkele Genkenaren verrassen met een optreden op de stoep.