Maasmechelse maakt kortfilm over seksuele intimidatie: “De rol van de omstaander is vaak cruciaal”

VOETBAL EERSTE NATIONALE Patro Eisden mist twee strafschop­pen, maar wint toch dankzij twee goals van Jordan Renson: “Opnieuw winnende treffer in de slotminuut”

Ondanks twee gemiste strafschoppen trok Patro bij OHL B verdiend aan het langste eind. Leider Eisden was de betere ploeg en gaf weinig of geen kansen weg. Uitblinker van dienst was Jordan Renson, die voor beide doelpunten tekende. Zoals steeds toonden de Limburgers opnieuw de juiste mentaliteit en de wil om te winnen. Ze werden daarvoor in de laatste minuut beloond met de beslissende treffer. Omdat La Louvière en Olympic Charleroi hun wedstrijd verloren, doet de Maasmechelse ploeg in de klassering gouden zaken.