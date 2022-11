Maasmechelse brengt boek én schilderijen uit: “Eerbetoon aan iedereen die om de planeet geeft”

“Moeder Aarde onze enige bron van leven en inspiratie", zegt Alesya. “Haar schoonheid is niet te vergelijken met de schittering van goud. We moeten terug naar natuurlijke dingen, terug naar de spirituele wereld en weg van de verslaving die slimme apparaten ons opleggen.”

Het hoofdpersonage is de jonge Elisa die in Mexico allerlei ongewone mensen ontmoet die net als haar gefascineerd zijn door de wetenschappelijke creativiteit die mariene biologie wordt genoemd: het leven in de zee. “Het is een reis waarin al het onmogelijke mogelijk blijkt te zijn. Dit project gaat ook verder dan een boek, maar is een boodschap voor de hele mensheid.”