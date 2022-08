Maasmechelen Village heeft met luxueus tuinpaviljoen nu ook een exclusieve VIP-lounge

Het Maasmechelse creatief ontwerpbureau Depot is in het winkelwalhalla in zijn thuisbasis niet aan zijn proefstuk toe. Sinds enkele jaren coördineert het bureau via een raamcontract alle verbouwingen en uitbreidingen in Maasmechelen Village. Het paviljoen is strategisch geplaatst in een privétuin van de shoppingstad, waardoor het geheel een paviljoensfeer uitstraalt.

Volledig scherm The Appartment is de nieuwe blikvanger in Maasmechelen Village © Depot

De Personal Shopping Space huisvest een ontvangstzone met salon en biedt plaats voor een aperitief. Wanneer men verder door het glazen volume loopt, verandert de sfeer naar een volledig privatief karakter via een gang waaraan drie private paskamers met terras zijn verbonden. Deze zijn afzonderlijk te huren, maar kunnen net zo goed als één geheel worden afgehuurd voor het organiseren van businessevents waarbij de luxueus ingerichte tuin – een ontwerp van landschapsarchitect Daniel Ost - kan ingezet worden als private buitenruimte.

Luxe als uitgangspunt

De Space is opgebouwd uit vier met elkaar verbonden modulaire units. “Hét uitgangspunt bij de creatie van de VIP-lounge was luxe. Zowel binnen als buiten mocht de uitbreiding er niet uitzien als een container”, vertelt Dieter Van Loon, architect bij Depot. “We zijn dan ook op zoek gegaan naar een gevelafwerking die zijn plek verdient in de high-end winkelstraat.”

“Op de gevel is een organische lamellenstructuur aangebracht waarlangs klimplanten hun weg naar boven banen. Op die manier verzachten ze het gebouw en gaat het mooi op in de omgeving. De lounge vormt als het ware een tuinmuur die de publieke zone aan het terras van het tegenoverliggende Le Pain Quotidien afbakent. De lamellen dragen tezelfdertijd bij tot het spel van zien en gezien worden dat deze winkelervaring is.” De bronzen kleur komt dan weer uit het Porsche-gamma.

Verdere uitbreidingsplannen

“The Appartment is voor ons de kers op de taart omdat wij nu heel deze hoek van Maasmechelen Village, samen met de uitbreiding van Le Pain Quotidien en het Adidas-filiaal, hebben mogen vormgeven”, vertelt architect bij Depot Ellen Truijen. En ook de bouwheer is tevreden. “Het is een gebouw dat leeft en dat is precies wat we wilden bereiken”, besluit Ben Luykx. Maasmechelen Village koestert alvast hoge verwachtingen van de VIP-lounge en heeft al verdere uitbreidingsplannen voorzien.

