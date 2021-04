Maasmechelen nog steeds coronabroeihaard van België: 2.000 leerlingen in één dag getest

Dilsen-Stokkem Poetshulp ‘growshop’ krijgt twee jaar cel voor plantage in haar kelder: “Verkeerd ingeschat”

21 april Een 51-jarige poetshulp, die in twee coffeeshops in Nederland werkte, is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar omdat ze in 2017 een wietplantage met 761 planten opzette in de kelder van haar huis in Dilsen-Stokkem. Onder financiële druk ging ze in op een voorstel van de zoon van haar baas nadat ze ontslagen werd. Nu moet ze samen met haar man 100.000 euro betalen voor de illegale winst en de afgetapte elektriciteit.