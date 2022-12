“Maasmechelen krijgt mooiste marathon van België”: gemeente pakt wéér uit met groots event in de natuur

Raf Terwingen (CD&V) wil Maasmechelen al even in de kijker zetten met evenementen van een bepaalde uitstraling. “We overdrijven niet als we beweren dat we de mooiste marathon van België aanbieden”, zegt hij. “Het merendeel van het Nationaal Park ligt in Maasmechelen waardoor de gemeente het grootste natuur-oplaadpunt van de regio is. Even het hoofd leegmaken en genieten van de omgeving. Het is dé manier om mentaal helemaal bij te tanken.”