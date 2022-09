Maasmechelen krijgt kindergemeenteraad: “Concrete acties, niet zomaar wat debatteren”

Hasselt Van reportages tot leuke weetjes over jouw stad: Hasselt pakt uit met vernieuwde UiTmagazi­ne

Een magazine boordevol interviews, reportages en leuke weetjes over Hasselt: dat is de vernieuwde UiT in Hasselt. De voorbije maanden werd er hard gesleuteld aan het vrijetijdsmagazine van de stad, dat dit weekend bij elke Hasselaar in de bus valt.

