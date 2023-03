Maasmechelaren opgepakt na produceren van 500 kilo MDMA: “Straatwaarde van 12,5 miljoen euro”

Politie start onderzoek naar brand in frituur: drie vuurhaar­den aangetrof­fen

De politie is een onderzoek gestart na een brand in een frituur op de Weg naar As in Genk. Dat schrijft het Belang van Limburg dinsdag. Maandagavond was in de zaak een knal te horen, net na het vertrek van de eigenaar. Binnen vond de brandweer drie vuurhaarden, die snel geblust konden worden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend.