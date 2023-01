Maasmechelaar (37) knalt op rotonde en is zwaargewond

Dilsen-Stokkem Dil­sen-Stok­kem krijgt mini ‘Corda Campus’ aan het water: “Achttien bedrijfs­units aan toren mét roof­top-restaurant”

Het IQ-Park in Dilsen-Stokkem aan de Tuikabelbrug in Lanklaar gaat uitbreiden met maar liefst 18 units. Daarbij zal een toren van zes verdiepen hoog gebouwd worden met onder meer een rooftoprestaurant. “Een ondernemer die zijn garage of kelder ontgroeid is, kan hier verder bouwen aan een succesverhaal”, zegt Matthijs Van Erum van N78 Vastgoed, die de units te koop zal aanbieden.

