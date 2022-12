Limburgse Christof (49) is graanboer in Oekraïne en rijdt met 24 ton tarwe naar... West-Vlaanderen: “In België krijg ik er drie keer meer voor”

Neerharen - Lanaken GLO ’Art officiële partner World Legends Cup

Het kunstencentrum Glo’Art in Neerharen bij Lanaken is sinds kort de officiële partner van de World Legends Cup. Dat is een voetbaltornooi voor oud-profs dat in het voorjaar 2023 een cup organiseert in Saoudi-Arabië. Aan het initiatief is een kunstproject gelinkt dat vanaf 1 december wordt gelanceerd bij GLO’Art.

29 november