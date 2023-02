LEVENSVERHAAL. Carnavalsicoon Gilbert Opsteyn (82) overlijdt net voor carnavalsweek: “Als hij kon, feestte hij op zijn 100ste nog mee”

“Hoe kan het dat niemand iets weet?”: 12 jaar na verdwij­ning Elke Wevers komt tv-reeks rond het mysterie

Op 9 december 2010 was Elke Wevers (32) op weg naar haar werk in Maaseik. Ze stuurde die ochtend nog een sms naar een collega dat ze weer naar huis ging, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Terwijl de zaak door de politie geklasseerd is als cold case, gaat tv-zender Eén nu met de reeks ‘Waar is elke Wevers?’ op zoek naar antwoorden. “Waarom is de piste van ‘de loodgieter’ nooit serieus genomen?”