“Levensverhaal achter gezicht van overledene ontdekken”: kunstenares legt ongeschreven biografieën bij 50 graven om nabestaanden te vinden

Maasmechelen/Meise Eén van Italiës meest gezochte criminelen krijgt 13 jaar voor grootscha­li­ge cocaïnehan­del, of hoe ‘Peetvader’ Sebastiano Signati 11 jaar lang ongestoord zijn gang kon gaan vanuit villa in Meise

‘Peetvader’ Sebastiano Signati (55), een van Italiës meest gezochte criminelen en lid van de beruchte maffiaclan ‘ndrangheta, die elf jaar onderdook in België en vanuit zijn villa in Meise in 2014 en 2015 een grootschalige cocaïnehandel opzette, is veroordeeld tot een celstraf van 13 jaar. Samen met Maasmechelaar Salvastore S. (70) en een twintigtal kompanen organiseerde hij een internationale drugstrafiek met vertakkingen van Zuid-Amerika naar West-Europa, die zeker 15 miljoen euro opleverde.

10 maart