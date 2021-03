Levensgevaarlijke prikkeldraad heeft mountainbiker beet: “Dit is er toch compleet over”

MaasmechelenEen man uit Maasmechelen zal zijn laatste ritje met de mountainbike niet snel vergeten. Hij fietste woensdag over de mijnterrils van Eisden, maar knalde aan 35 kilometer per uur door een prikkeldraad die iemand over de weg legde. Het gebied hoort bij vakantiepark Terhills waar mountainbikers niet mogen fietsen. “In theorie ben ik wellicht in fout, maar dit is toch compleet erover", zegt de man. Op zelfgemaakte videobeelden toont hij zijn verwondingen. Of de draad er bewust werd gelegd, is niet duidelijk.