Leerkrachten basisschool Eisden-Dorp leggen werk neer na plotse directiewissel: “Dit doe je niet in midden van schooljaar”

MaasmechelenDe leerkrachten van GO! Basisschool De Knappe Ontdekker leggen het werk neer na een directiewissel met gevolgen voor het hele team. De huidige directrice is al twee jaar actief als waarnemende directie en moet in januari schuiven voor een ‘officiële’ nadat die vacature recent werd ingevuld. “De scholengroep had dit in september al moeten regelen, en niet plots in het midden van het jaar", vinden de leerkrachten. Ook de vele ouders starten nu een petitie.