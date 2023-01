Lag legendarisch Vikingkamp bij Maasmechelen? “Kijk naar de straten rond het oude kerkje van Opgrimbie... Dat kán geen toeval zijn”

Tongeren Tongers toerisme blikt terug op succesvol 2022

In 2022 kreeg Visit Tongeren in de Gasthuiskapel zo’n 33.594 bezoekers over de vloer en daarmee blikt het toerisme terug op een gezonde groei na corona. Er kwamen bovendien zeven logeeradresjes bij. Ook 2023 belooft een topjaar te worden voor het toerisme want na zeven jaar is het weer tijd voor de Kroningsfeesten.

20 januari