Laat gratis je fiets labelen op vrijdag 8 juli

Hasselt PXL-lerarenop­lei­der Hanne Rosius (42) is Leraar van het Jaar 2022: “Geef ik mijn studenten vandaag kansen, dan bereik ik via hen honderden anderen”

Na een recordaantal van liefst 18.000 nominaties is Hanne Rosius (42) uit Bilzen vandaag verkozen tot Leraar van het Jaar 2022. Rosius werkt al 20 jaar als lerarenopleider PAV aan de Hogeschool PXL in Hasselt en is zo ook meteen de eerste lector van een hogeschool die deze titel krijgt. Met kleurrijke boeketten, lovende woorden van haar leerlingen én een persoonlijk liedje van Tijs Vanneste werd ze dinsdagmiddag letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.

28 juni