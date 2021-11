Klant verliest geld in casino, zet uitbater mes op de keel en steelt 15.000 euro uit kluis: 2 jaar cel

A.E. (29) was vaste klant in het casino aan de Pauwengraaf in Maasmechelen. Op 19 april 2019 werd de twintiger razend nadat hij 600 euro verloren had in de zaak. Hij lokte R.( 29), die achter de kassa stond, met een smoes naar de toiletruimte. Daar deelde hij de man slagen uit, bedreigde hem met een mes en sloot hem op in een van de toiletten.