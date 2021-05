Kind (11) kritiek na zwaar ongeval in Maasmechelen

Hasselt wt­FOCK-ac­teur Nathan Naenen bezoekt Hasseltse jeugdin­stel­ling Bethanië voor Studio JIJWEET

12 mei Acteur Nathan Naenen, bekend van het tv-programma ‘wtFOCK’, trekt een maand lang door Vlaanderen als presentator van de radio- en streamingshow Studio JIJWEET. In vijf jeugdvoorzieningen, een in elke provincie, maakt hij live radio met en voor jongeren. Zo ook in het Hasseltse de jeugdvoorziening Bethanië, waar de acteur woensdag op bezoek was.