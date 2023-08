Kerk Vucht toont gerestaureerde paardenlijkwagens: “Exemplaar uit Mechelen-aan-de-Maas is van 1911”

Smeermaas-Lanaken X-Market opent nieuwe vestiging in Smeermaas

Na Dilsen-Stokkem opent X-Market nu ook een tweede vestiging in het winkelcentrum van Smeermaas. De zaak in retail en discount is goed voor een oppervlakte van 1.000 vierkante meter en biedt 100.000 mooi, gesorteerde artikelen aan tegen scherpen prijzen. Er worden zestien mensen tewerk gesteld. Het complex is goed voor een investering van 2 miljoen euro.