Kasteel van Leut trekt 10.000 bezoekers tijdens eerste maand Zomerleute: “Ze kunnen bovendien zélf meebouwen aan de toekomstvisie van het domein”

MaasmechelenIn juli kwamen al 10.000 mensen het kasteeldomein Vilain XIIII in Leut verkennen. Toerisme Vlaanderen heeft grootse plannen met het kasteel en is dan ook tevreden met de opkomst. “Bezoekers kunnen bovendien hun toekomstvisie geven en hebben dat ook massaal gedaan. We kregen input van maar liefst 1.000 mensen”, vertelt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Nog tot eind augustus zet Toerisme Vlaanderen de poorten van het kasteel open voor het grote publiek met onder meer een gratis expo in het kasteel en een pop-upzomerbar. De expo omvat een luik over het verleden van deze bijzondere plek en ook een luik over het heden aan de hand van een foto-expo van fotograaf Titus Simoens. Je ontdekt er onder meer originele meubelstukken van de laatste familie Vilain XIIII. Deze expo ‘Zomerleute’ loopt nog tot eind augustus.

Volledig scherm Al 10.000 mensen vonden het weg naar het kasteel © Bart Borgerhoff

“Vandaag is het kasteel van Leut ook écht het kasteel van Leut en van alle Vlamingen”, zegt Demir. “Het is een lokale trots die erfgoed, natuur en toerisme verenigt. Waar ook Duitsers en Nederlanders hun geschiedenis kunnen herontdekken. Een plaats die welvaart brengt. Een oude parel aan de Vlaamse kroon. Met deze expo hebben we meteen een eerste stap gezet richting een nieuwe toekomst van dit prachtige stukje erfgoed midden het Rivierpark Maasvallei”

Toekomstvisie

Bezoekers kunnen op het einde van de expo op een interactieve manier meebouwen aan de toekomst van het domein en hun eigen toekomstvisie geven. “Wat ze precies hebben verteld, gaan we nog even stil houden. Maar we staan te popelen om met de suggesties van de mensen aan de slag te gaan”, klinkt het bij Demir.

“We zijn bijzonder blij met de positieve feedback van de bezoekers,” zegt CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “We hopen deze lijn in augustus verder door te trekken. Na de zomer gaan we dan met al die toekomstvisies aan de slag voor de verdere invulling van het kasteeldomein. Ook leuk om weten: bijna vierhonderd mensen die in het kasteel van Leut geboren zijn (vroeger lag er een ziekenhuis in het kasteel, red.), stuurden hun babyfoto in en die kregen allemaal een plaatsje in de expo. Op de laatste dag, zondag 28 augustus, nodigen we al die kasteelbaby’s uit voor een kasteelbabyborrel. Hiermee willen we hen bedanken voor hun betrokkenheid bij de expo.”

“Het kasteel van Leut wordt één van de speerpunten binnen het nieuwe Vlaamse kastelen- en tuinennetwerk dat we nationaal en internationaal gaan promoten,” zegt minister Demir. “Wat we hier in Leut aan het doen zijn met dit kasteeldomein past ook perfect in ‘Reizen naar Morgen’, de nieuwe strategische visie van Toerisme Vlaanderen waarin toerisme niet langer als een doel op zich wordt gezien, maar als een middel om zowel de plaats, de omwonenden als de lokale ondernemers te laten floreren. Die visie vormt trouwens ook de hoeksteen van mijn toeristisch beleid voor de komende jaren.”

Praktisch

Het kasteel Vilain XIIII bevindt zich tussen Leut en Meeswijk in de gemeente Maasmechelen. Het kasteelpark sluit aan op de riviervallei van de Maas, met aan de overkant van de rivier Nederland. Het kasteel van Leut is nog open tot eind augustus. De expo is telkens open van donderdag tot zondag, van 11 tot 17 uur. De zomerbar is enkel gesloten op dinsdag. Alle info via: www.kasteelvanleut.be.

