Kasteel van Leut opent de deuren: “Laatste kasteelheer Vilain XIIII was mede-oprichter van België”

LeutKasteeldomein Vilain XIIII in Leut heeft dit weekend haar poorten geopend voor het grote publiek. Jarenlang stond het kasteel leeg, maar nu Toerisme Vlaanderen eigenaar is, heeft het grootse plannen voor de toekomst. De komende maanden kan je er alvast een gratis expo bezoeken mét originele meubelstukken van de laatste familie Vilain XIIII.

Exact 200 jaar geleden vond het huwelijk van de eeuw plaats in het kasteel van Leut. De sierlijke bruid heet Pauline de Billehé de Valensart, een dame van 22 jaar uit Maastricht waar haar papa burgemeester is. Hij bezit in die tijd het kasteel van Leut. De jonge bruidegom van amper 19 jaar heet Charles Vilain XIIII, en is afkomstig uit de allerhoogste adellijke kringen in ons land. Het jonge koppel geeft elkaar het ja-woord, en sindsdien draagt het kasteel zijn naam. De liefde tussen hen blijkt zeer groot, want ze zouden maar liefst zeven dochters krijgen.

Het kasteel van Leut.

Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen.

“Dat verhaal en de rijke geschiedenis leggen we uit in een kleine, maar kwaliteitsvolle expo", zegt Peter De Wilde, CEO bij Toerisme Vlaanderen dat sinds een klein jaar eigenaar is van het kasteeldomein.

“We hebben samengewerkt met veel lokale kenners en partners. Alles dat we hier uitrollen moet rendabel zijn in de breedste zin van het woord voor de Leutenaren, Maasmechelaren en Limburgers. De visie van minister van Toerisme Zuhal Demir leidde tot deze aankoop.”

Honderden Maaslanders stuurden hun babyfoto's in, want vanaf 1922 werd het kasteel een ziekenhuis.

Honderden Maaslanders stuurden hun babyfoto's in, want vanaf 1922 werd het kasteel een ziekenhuis.

De minister kwam zelf naar Leut afgezakt om de expo te openen. “We kunnen nu het kasteel echt ten dienste stellen van de bevolking. Vandaag is het kasteel écht van Leut en van alle Vlamingen. Een lokale trots die erfgoed, natuur en toerisme verenigt. Waar ook Duitsers en Nederlanders hun geschiedenis kunnen herontdekken. Een plaats die welvaart brengt. Een oude parel aan de Vlaamse kroon. Het doet mij als minister zoveel plezier om hieraan te kunnen bijdragen.”

Achthoekige tafel

In de expo krijg je te zien wie dat koppel Charles en Pauline met hun zeven dochters nu exact waren en hoe ze hier leefden. “De achthoekige tafel mét de namen van de moeder en hun dochters in, staat hier nog en is gerestaureerd speciaal voor de expo”, zegt projectleider Ben De Vriendt. “Vanaf 1922 werd het kasteel een ziekenhuis en onze eerdere oproep naar babyfoto’s van Maaslanders die hier zijn geboren, was een succes. We kregen een driehonderdtal inzendingen die je hier kan bekijken."

Pauline was de vrouw van kasteelheer Vilain XIIII.

In de achthoekige tafel uit de 19de eeuw staat de namen van de kasteeldochters verwerkt.

Toekomst

Bezoekers kunnen zelf meebouwen aan de toekomst van het kasteeldomein. “We hebben een interactieve tafel opgesteld waar de bezoekers kunnen kiezen welke sfeer volgens hen het best past bij het kasteel en welke mogelijke nieuwe functies het kan krijgen”, zegt Peter De Wilde weer. “Alle input wordt digitaal geregistreerd en na de zomer gaan we dan verder aan de slag met de resultaten.”

Het kasteel van Leut opent de deuren voor het grote publiek van zondag 3 juli tot eind augustus. De expo is telkens open van donderdag tot zondag, van 11 tot 17 u. De zomerbar is enkel gesloten op dinsdag.

Zomerexpo kasteel Leut Opening met Zuhal Demir

Agnes de Jamblinne is een rechtstreeks achterachterkleindochter van Vilain XIIII.

Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) en minister Zuhal Demir (N-VA).

De kasteelpoorten staan open.

De zomerexpo in Leut.

Honderden inzendingen van babyfoto's.

Zomerexpo kasteel Leut.

