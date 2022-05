Kasteel van Leut maakt zich op voor Zomerleute: “Exact 200 jaar geleden trouwde Vilain XIIII hier”

LeutExact 200 jaar na het huwelijk tussen Charles Vilain XIIII en Pauline de Billehé de Valensart, zwaaien de poorten van het kasteel in Leut open. Heel de zomer lang kan men er terecht voor een tentoonstelling over het kasteeldomein. “En wie wil, kan ook meedenken over de toekomst van het kasteel en de site", zegt projectleider Ben De Vriendt, van Toerisme Vlaanderen. De babyoproep vorige week is alvast een succes.

Op 20 mei 1822 om 9 uur ‘s morgens vond het huwelijk van de eeuw plaats in het kasteel van Leut. De sierlijke bruid heette Pauline de Billehé de Valensart, een dame van 22 jaar uit Maastricht waar haar papa burgemeester was. De man bezat in die tijd drie kastelen, waaronder het kasteel van Leut. De jonge bruidegom van amper 19 jaar heette Charles Vilain XIIII, en was afkomstig uit de allerhoogste adellijke kringen in ons land.

“Het jonge koppel gaf elkaar hier 200 jaar geleden het ja-woord, en sindsdien draagt het kasteel zijn naam. De liefde tussen hen blijkt zeer groot, ze zouden maar liefst zeven dochters krijgen", weet projectleider Ben De Vriendt van Toerisme Vlaanderen.

We zijn nu 200 jaar later en er staat weer heel wat te gebeuren in het kasteel van Leut, waarvan Toerisme Vlaanderen eind vorig jaar eigenaar werd. “In de zomermaanden juli en augustus stellen we de poorten van het kasteel voor een eerste maal open", zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “Bezoekers kunnen er terecht voor een gratis expo over het kasteeldomein en voor een hapje en een drankje. Dit vormt meteen ook de eerste stap richting een nieuwe toekomst van dit prachtige stuk Limburgs erfgoed.”

Toerisme Vlaanderen kocht het kasteel vorig jaar over.

Ziekenhuis

Bezoekers maken in het kasteel kennis met de fascinerende familie Vilain XIIII en met de latere transformatie van het kasteel tot ziekenhuis toen de steenkoolmijnen de site over kochten. Toerisme Vlaanderen lanceerde vorige week nog een oproep om zoveel mogelijk babyfoto’s in te sturen van Maaslanders die aan het kasteel geboren zijn. Daar werd met succes op gereageerd. Insturen kan nog de hele maand.

In een tweede luik bij de expo kan je het kasteeldomein zoals het er vandaag uitziet, bekijken door de lens van Titus Simoens en tot slot mag je zelf mee bouwen aan de toekomst van het kasteeldomein.

‘Reizen naar morgen’

“Het kasteel van Leut zal één van de speerpunten worden binnen het nieuwe Vlaamse kastelen- en tuinennetwerk dat we met Toerisme Vlaanderen uitbouwen", zegt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. “De herbestemming van dit prachtige kasteeldomein is ook een praktijkvoorbeeld van ‘Reizen naar morgen’, de nieuwe strategische visie van Toerisme Vlaanderen waarin toerisme niet langer als een doel op zich wordt gezien, maar als een middel om zowel de bezoekers, de plek, de omwonenden én de lokale ondernemers te laten floreren.”

Het kasteel van Leut opent de deuren voor het grote publiek van zondag 3 juli tot eind augustus. De expo is telkens open van donderdag tot zondag, van 11 tot 17 uur. De zomerbar is enkel gesloten op dinsdag.

Het kasteel van Leut, de westelijke zijde.