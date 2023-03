Kans op zware regen en bewolking in Maasmechelen vanochtend

Provincia­le Staten en kiescolle­ges installe­ren vandaag nieuwe leden

In de provinciehuizen worden woensdag de nieuwe Provinciale Statenleden geïnstalleerd. Dan wordt ook duidelijk welke personen per partij een zetel hebben geaccepteerd en zullen plaatsnemen in de Provinciale Staten. De zogeheten installatievergaderingen zijn online te volgen via livestreams.