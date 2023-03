Kans op zo goed als helder weer in Maasmechelen vanochtend

autosport Porsche Carrera Cup Benjamin Paque van de schoolban­ken in Tongeren naar racen tijdens de F1-week­ends: “Het doel is heel wat nieuwe circuits te ontdekken”

Na een sterke deelname aan de eerste editie van de Porsche Sprint Challenge Southern Europe, werkt Benjamin Paque hard aan de voorbereiding van het verdere seizoen 2023. Dat zal verlopen via de Porsche Carrera Cup France met de Franse formatie CLRT, naast drie meetings van de Porsche Carrera Cup Benelux met August by NGT. En bovendien het integrale seizoen van de Porsche Mobil 1 Supercup, in het voorprogramma van de Grands Prix de F1 in Europa, opnieuw met CLRT. De student uit Tongeren zal nog weinig vrije tijd over hebben.