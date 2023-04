Kans op helder weer vanochtend in Maasmechelen

Lanaken Voedselbos Pieters­heim officieel geopend

Het voedselbos van Pietersheim is officieel geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Het bos is aangelegd op de vroegere terreinen van voetbalvereniging LVV. Naast een wandelpad zijn er ook twee buitenleslokalen voorzien.