Jongeren roepen op tot coronaopstand in Maasmechelen, politie start onderzoek: “We nemen dit heel serieus”

Hasselt 750 leerlingen Level X3 worden maandag getest

24 januari Maandag worden alle 750 leerlingen en personeelseden van Level X3 getest na een aantal positieve gevallen op school. “Dat zal gebeuren via de testbus van het UZA, in samenwerking met stad Hasselt, CLB, Cohesio en GO! Next”, laat scholengroep GO! Next weten. “Het wordt een logistiek huzarenstuk om dat in orde te krijgen. Dat is alleen haalbaar met de inzet van grof geschut. We danken iedereen voor de fysieke en online steun. Het hele schoolteam draagt dit nu uit naar hun leerlingen en samen met X28 en scholengroep zorgen we dat het testcentrum in onze sporthal klaar is maandag.”