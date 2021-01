Jongeren roepen op tot corona-opstand in Maasmechelen, politie start onderzoek: “We nemen dit heel serieus”

Limburg Strengere quarantai­ne­con­tro­les in Limburg staan nog niet overal op punt: “Politiebe­zoek in Hasselt en Genk, maar even verderop in Sint-Trui­den niet”

15 januari De quarantainecontrole is nog vòòr de kerstvakantie als nieuwe maatregel aangekondigd, al vlot die controle nog niet overal in Limburg. Zo kunnen reizigers die uit een rode zone terugkeren naar hun woonplaats in Zonhoven, Sint-Truiden en Maasmechelen nog even op beide oren slapen. “Hier wachten we nog steeds op de lijst met namen van wie in quarantaine moet”, klinkt het. Maar de inwoners van Hasselt, Genk en Bilzen? “Die mogen zeker telefoontjes, stoepbezoeken én zelfs de politieagent verwachten als ze zich niet aan de maatregel houden.”