Jonge mama met baby in huis krijgt overvallers over de vloer

Voetbal 1A Genks debutant András Németh pikt meteen zijn goaltje mee: “Hier droomt elke jonge speler van”

Wat een debuut. De 19-jarige András Németh had maar een minuutje of vijf nodig om zijn eerste doelpunt in de eerste ploeg van Racing Genk tegen de touwen te duwen. “Hier droomt elke jonge speler van”, glundert de spits met roots in Hongarije en Zuid-Afrika.

17 januari