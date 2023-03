Jonge dealer (19) loopt twee weken na opstart drugsverkoop tegen de lamp: “gelukkig werd hij gepakt”

De tiener werd op 29 oktober 2020 rond 13u met zijn Ford Fiësta op het marktplein in Bilzen door de politie gecontroleerd nadat er informatie binnengelopen was dat B. al enkele weken als drugsrunner actief was in Bilzen en Hoeselt. Beklaagde had een gripzakje met hasj verstopt achter zijn kuit en in het voertuig werden 16 bolletjes cocaïne en 19 verpakkingen heroïne aangetroffen.