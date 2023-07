Jef (13) wordt omgeleid omdat er oorlogsgranaat ligt en vindt... een tweede explosief

Tot welke avonturen een zomerse wandeling in de Mechelse Heide niet kan leiden. Jef Celis (13) uit Genk was samen met zijn ouders op pad door de natuur, toen een ploeg van ontmijningsdienst DOVO een blindganger — een projectiel dat werd afgevuurd, maar niet ontplofte — wou ontmantelen. Voor de ontmijning moesten ze even een andere omweg nemen, waardoor Jef al snel uitkwam op... een tweede granaat. “Jef liep zo’n twee meter van het gangpad af, toen hij plots riep dat we moesten komen”, vertelt mama Stien Martens. “Al snel bleek dat hij een tweede blindganger gevonden had. Mijn echtgenoot heeft de lokale politie gewaarschuwd over onze vondst. Die gaf aan dat ze er later naar zouden kijken. We weten niet wat er uiteindelijk met de granaat gebeurd is, maar we voelden ons wel even oorlogshelden”, lacht Stien.