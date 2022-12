Is er een anti-Raf-front in de maak in Maasmechelen? En wat met voorakkoorden? “Wij praten met iedereen, behalve met Vlaams Belang”

MaasmechelenDe verkiezingskoorts in Maasmechelen is helemaal losgebarsten, als eerste gemeente in Limburg. Andy Pieters (N-VA) - kabinetschef van minister Zuhal Demir - gooit met zijn ambitie voor de sjerp een stok in het hoenderhok en luidt het einde van Raf Terwingen (CD&V) als burgemeester in. Nog volgens Pieters lopen er gesprekken om een anti-Raf-front te maken en het gonst al even over een voorakkoord waar Vooruit dan weer in genoemd wordt.