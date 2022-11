Inwoners bezorgd over toekomst van Leut, Toerisme Vlaanderen speelt nu open kaart: “Lindeboys, kleuterschool of parochiezaal... Het idee is helder”

LeutDe aanwezigheid van de Vlaamse overheid in Leut is meer dan ooit voelbaar en de stemmen klonken lange tijd veelal positief zeker na de zomerexpo in het kasteel. Maar nu de VLM haar mobiliteitsplannen voorstelde, dreven tegelijk de bezorgdheden naar boven. Zal Leut overspoeld worden met toeristen? Welke rol krijgt de gemeenschap in het toekomstige verhaal? En wat met de Lindeboys die binnen kasteelmuren voetballen? Projectleider Ben De Vriendt van Toerisme Vlaanderen licht toe.

Leut telt zo’n 1.500 inwoners, terwijl dat in Meeswijk met 1.000 inwoners iets lager ligt. Wat de twee Maasdorpen met elkaar verbindt? Kasteeldomein Vilain XIIII. De grens van beide dorpen loopt nota bene door de slotgracht van het kasteel.

In 2020 deed minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) haar plan over de aankoop van het kasteel uit de doeken én kondigde onder meer een totale renovatie aan. De kleine expo met pop-upbar afgelopen zomer én de digitale rondvraag over de toekomst van de kasteelsite, werden enthousiast onthaald door meer dan 20.000 bezoekers. Het domein floreerde meer dan ooit, belofte één werd alvast waargemaakt.

Tegelijk duiken vandaag kritische vragen op bij sommige inwoners die zich afvragen op welke manier Leut baat zal hebben bij dit verhaal, en of de invloed van Toerisme Vlaanderen het dorp niet zal wurgen. ‘We willen geen spookdorp worden zoals Oud-Rekem na hun toeristische piek’, klinkt het bij sommigen. Dat de overheid grote oppervlaktes van het dorp opkoopt, zorgt bij voetbalclub Lindeboys - die tussen de kasteelmuren voetballen - dan weer voor argwaan.

Ben De Vriendt is bevoegd projectleider voor Toerisme Vlaanderen in Leut en speelt open kaart. “Het klopt dat er een aantal grote aankopen op de planning staan die eerstdaags bij de notaris liggen", vertelt hij. “Het kasteel zelf en alles wat zich binnen de historische slotgracht bevindt was al aangekocht. De totale oppervlakte die we extra zullen aankopen komt neer op een 23 hectare.”

Quote De kleuter­school weg? Integen­deel! Bedoeling is dat al die aangekoch­te gronden één geheel vormen als kasteel­park, maar de aanwezig­heid van de kleuters vormt net een meerwaarde voor het hele domein. Ben De Vriendt

23 hectare, omgerekend zo'n 8 procent van de totale oppervlakte van Leut. “Het gaat dan om het beschermde landschapspark met de monumentale bomen, maar ook over de fruitboomgaard tegen over het kasteel, ten westen van de Dreef. De kleuterschool en de omliggende gronden worden ook aangekocht, net zoals het stukje bos tussen de school én het kasteeldomein in.”

Dat de kleuterschool wordt aangekocht doet sommige vrezen dat het verhaal er voor de kindjes zal uitdoven, maar volgens De Vriendt is het tegendeel waar. “Bedoeling is inderdaad dat al die aangekochte gronden één geheel vormen als kasteelpark, maar de aanwezigheid van de kleuters vormt net een meerwaarde voor het hele domein. Zij zitten momenteel in aftandse gebouwen en zullen net stappen vooruit moeten zetten. Op termijn moeten zij een betere accommodatie hebben, en dat zal dan via de tak onderwijs of via de gemeente moeten gebeuren, waarin we vanuit Toerisme natuurlijk graag begeleiden.”

“Het begrip ‘Reizen naar Morgen’ is een filosofie die we vanuit Vlaanderen uitdragen, waarbij het economische luik van toerisme niet per se primeert. Het moet net in evenwicht zijn met de andere peilers: pas als de lokale ondernemers en inwoners er op vooruit gaan, kan dat ook op toeristisch vlak.”

“Het kleurschooltje zit in het oude klooster dat ooit aan het kasteel verbonden was, dus zo onlosmakelijk gelinkt blijft in het groter verhaal. We hopen het pand te kunnen restaureren, maar er ligt nog niets vast. Feit blijft dat de allerkleinsten in Leut zéker blijven als het van mij afhangt.”

Wat met de Lindeboys in Leut dan, half ingesloten door kasteelmuren én kasteeldomein? Waar nu de grasmatten liggen, werden ooit de groenten geteeld voor de kasteelheer.

Quote De parochie­zaal... Dat is niet onze grond en ook niet ons gebouw. Ik weet dat er veel activitei­ten plaatsvin­den en dat ook Jong Leut er opslagruim­te heeft, dat moet zeker zo blijven. Ben De Vriendt

“Ooit is beslist vanuit de gemeente dat die club daar mag voetballen. Of dat de juiste keuze was, daar kan men over discussiëren. Anderzijds ben ik blij dat er uiteindelijk gras ligt en dat men er toen geen huizen liet bouwen. Het zou maar vreemd zijn van de overheid om die club daar plots weg te duwen, ten slotte brengt het ook sociale beweging mee op het terrein en dat is weer waar ‘Reizen naar Morgen’ voor staat. Moest de club zelf alternatieven voorstellen, staan we altijd open voor gesprek, maar wij gaan nooit iemand pushen. Wat zouden we er trouwens mee doen? Alles origineel herstellen zoals de moestuinen uit de 19de eeuw? Niet evident als je geen concreet plan hebt.”

Dat Toerisme Vlaanderen lokaal grootgrondbezitter wordt staat vast: van aan de kerk tot en met het kasteel wordt vollédig hun eigendom, op uitzondering van één lapje - belangrijk - stukje grond: het parochiezaaltje. “We moeten daar eerlijk in zijn, dat zaaltje past puur qua uitzicht niet in de totale sfeer. Je komt van een pittoreske dorpskern, en rijdt richting kasteel, maar botst plots op dat gebouw. Het is niet onze grond, niet ons gebouw, dus daar eindigt het verhaal. Ik weet dat er daar veel activiteiten plaatsvinden en dat ook Jong Leut er opslagruimte heeft, dat moet zeker zo blijven. Aan tafel gaan met alle betrokkenen doen we heel graag, maar onze filosofie is: er mogen alleen dingen veranderen als dat voor de grootste groep een verbetering is.”

Rest dan de vraag op welke manier het kasteel zich tot de rest van het dorp zal verhouden. Een deel inwoners vreest massa-toerisme in een dorp dat anders rustig wonen is, terwijl anderen vrezen dat Leut zal uitdoven, omdat het kasteel als magneet zal fungeren. De toerist die heel even passeert, maar verder niets achterlaat.

“We zijn in eerste instantie zover nog niet", zegt De Vriendt. “Afgelopen week nog was er een brainstorm op het kasteel met overheden, mensen uit de privé maar ook met bewoners uit Leut. De kleuterschool zat mee aan tafel, Jong Leut was ook uitgenodigd. De vraag was dan: welke rol kán de site gaan invullen?”

“De vele ideeën die uit bus kwamen, willen we dan tonen aan de inwoners. Wat denkt men daarvan? Zijn er nog andere ideeën? En wat wil het dorp? Wil men de rust bewaren, of wil men net toerisme tot in het dorp? Indien men net de rust wil, kan de rol van kasteel als 'magneet’ net positief zijn, zodat de rest met rust kan gelaten worden. Het zijn net die plannen die we samen willen ontwikkelen mét de inwoners, maar dat is nog in de maak.”

“Het interessante wanneer de overheid regisseur speelt, is net dat niet enkel het economische primeert. Als een privé-investeerder het kasteel had opgekocht, zat het dorp in een héél ander straatje. Toen ik hier anderhalf jaar gelegen aankwam, was de kasteelpoort dicht, keek ik naar een kasteel in verval, zag ik een kleuterschooltje in erbarmelijke staat en ga zo maar door. Binnen dit en enkele jaren hoop ik dat beide dorpen floreren met het kasteel centraal als kloppend hart in een verhaal dat samen met de inwoners wordt geschreven."

