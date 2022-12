Inbrekers stelen juwelen in Maasmechelen

Kortessem/Tongeren/Voeren IN BEELD. Zuid-Lim­burg wordt wakker onder laagje eerste sneeuw

Het is zover! De eerste sneeuw in Vlaanderen is een feit. Vorige week was Wallonië al aan de beurt, maar vanochtend was er ook in het zuiden van Limburg een dun laagje sneeuw te zien en dat levert prachtige beelden op. Onze fotografen namen een kijkje in Tongeren, Voeren en Kortessem.

5 december