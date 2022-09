Inbrekers dringen meermaals binnen in verzegelde woning van vermoorde vrouw (61): “Ze stalen onder meer gitaren en een Apple TV”

De 26-jarige Genkenaar en zijn kompaan stonden voor de strafrechtbank in Tongeren terecht voor meerdere diefstallen en poging diefstallen. Zo probeerden ze op 17 juli met een gevonden hamer in te breken in een woning in de Zandstraat in Maasmechelen. Dat huis werd op 11 juli 2019 verzegeld nadat bewoonster Mia Tielens (61) daar op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. “Ik heb dat keukenraam van die woning toen stuk geslagen omdat ik moest van A.,” bekende hoofdbeklaagde B.G. (26) uit Genk. “Ik moest gewoon doen wat hij zei. Hij kwam zeer agressief over en bedreigde mij.”