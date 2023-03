Inbraak aan Boudewijnlaan in Maasmechelen

Topchef Jacques Colemont (77), twee jaar na afscheid van klassezaak Figaro: “Het doet nog altijd pijn, maar spijt? Dat niet”

“Eigenlijk was ik liever nog enkele jaren doorgegaan.” Met die woorden draaide oergastronoom Jacques Colemont (77) twee jaar geleden het fornuis van zijn Hasseltse klassezaak Figaro onherroepelijk dicht. Plots, na 52 jaar lang hart en ziel in zijn levenswerk gelegd te hebben. Een openhartig interview met één van de peetvaders van de Belgische gastronomie. “Toen ik één keer een klant niet had kunnen gedag zeggen, ben ik schoenen gaan kopen in zijn winkel. Ik moést het goedmaken.”