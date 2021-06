IN BEELD. Italiaanse feestvreugde in straten van Maasmechelen

Italië heeft vanavond de openingswedstrijd gewonnen tegen Turkije en dat heeft men in Maasmechelen geweten. De Italiaans gemeenschap trok al feestend door de Pauwengraaf in het centrum. Dat leidde tot uitzinnige taferelen: de vlag van Italië wapperde in de lucht, mensen kropen op auto’s en natuurlijk werd er voortdurend getoeterd. “Italia! Italia!”, klonk het meermaals bij de feestvierders. Ook vuurwerk, blauwe rook en knallers waren te horen. Ook heel wat kinderen kwamen mee met hun familie en maakten het feest mogelijk voor de eerste keer mee. De politie was aanwezig, maar nam een passieve houding aan. Ze lieten de mensen rustig de overwinning vieren. Ook op andere plaatsen in de provincie zoals in Genk en Houthalen werd er op gelijkaardige wijze feest gevierd. Het EK is begonnen, dat heeft men in Limburg geweten!