Iconische muurtekening van mijnwerkers siert kerkplein Eisden Tuinwijk: “Veel bewoners lieten al een traan”

MaasmechelenAan het kerkplein van Eisden Tuinwijk zijn drie graffitikunstenaars al dagen aan het werk om een indrukwekkend kunstwerk op de muur van de oude school te toveren. Het is een eerbetoon aan de duizenden mijnwerkers die in de Eisdense mijn werkten. Het is dit jaar exact 100 jaar geleden dat de eerste steenkool er bovenkwam.

Op 7 september 1922 werd de eerste steenkool in Eisden naar boven gehaald. Het zou de start worden van een florerende periode van mijnindustrie in het Maasland dat een heuse migratiegolf vanuit Slovenië, Polen, Italië, Spanje, Turkije, Marokko en Griekenland zou teweegbrengen. Vandaag exact 100 jaar later wordt die verjaardag in de verf gezet, en dat mag je letterlijk nemen.

“Via Maasmechelaar Marco Scarpato kwamen we in contact met drie kunstenaars die veel ervaring hebben met graffiti", weet Ludo Coenen van Tuinwijk2020. “Het zijn drie gasten uit Barcelona die dit uniek werk op de muur van de oude jongens- en meisjesschool aanbrengen. Een eerbetoon aan duizenden mijnwerkers die in de mijn van Eisden werkten.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Muurschildering 100 jaar mijngeschiedenis in Maasmechelen © Mine Dalemans

2022 is dan ook een jubileumjaar en Tuinwijk2020 wilde dat in samenwerking met Stichting Erfgoed Eisden niet zomaar laten passeren. “Met dit werk willen we de herinnering vereeuwigen. Het staat mooi centraal op het kerkplein, en het lokte al heel wat kijklustigen. Velen die hier passeren vertellen over hun link met de mijn. Sommigen hebben er zelf gewerkt, of hun ouders of grootouders deden dat. We hebben al wat traantjes zien vloeien, het werk maakt duidelijk heel wat emoties los bij de mensen.”

Tentoonstelling

Maar liefst 350 spuitbussen verf zullen in totaal gebruikt worden over een oppervlakte van 128 vierkante meter. “Zondag is het monumentendag en kan de kerktoren beklommen worden waarmee je weer een andere kijk krijgt op het werk. We willen in elk geval dat het mijnverleden niet vergeten worden, want we merken bij de jongste generatie dat velen niet heel goed meer op de hoogte zijn. Op 15 oktober opent ook de tentoonstelling in het Cultuur Centrum over 100 jaar Charbonnage, en later dit jaar volgt nog eens een fotoboek.”

Cosimo Brunelli en kameraad Jean Smits, beide ex-mijnwerkers, kwamen ook een kijkje nemen. “Het is gewoon prachtig", zeggen de twee. “We zijn beiden gestopt bij de sluiting in 1987. Het doet iets. Ik werk hier trouwens op school, dus kan er nog elke dag naar komen kijken", zegt Cosimo.

Volledig scherm Een indrukwekkend beeld. © Mine Dalemans

Volledig scherm Er is nog wat werk, maar het geheel begint aardig vorm te krijgen. © Mine Dalemans

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.