Hond ingeslapen na beet van wild zwijn in Bunde

Hasseltse Astrid Indekeu opent zorgcen­trum voor donoren, ouders en donorkinde­ren: “Zodra de kinderwens vervuld was, kon je nergens meer terecht”

Donoren, donorkinderen en hun ouders kunnen voortaan met al hun vragen terecht in het zorg- en expertisecentrum van de Hasseltse psychologe Astrid Indekeu. Daarvoor konden ouders op consultatie in het donorcentrum, maar was er geen opvolging voor ouders en kinderen die daarna nog met vragen bleven zitten. “Terwijl veel mensen nog zoekende zijn naar antwoorden en lotgenoten”, vertelt Indekeu.