Homejackers bedreigen jonge moeder (23) en haar baby en stelen kluis vol geld: tot 3 jaar cel

As Nieuwe biblio­theek van As ook geopend zonder personeel

Bezoekers van bibliotheek Het Lichthuis in As vinden sinds kort op bepaalde dagen en uren geen personeel meer terug in de bib. De splinternieuwe bibliotheek die in juni vorig jaar officieel de deuren opende, gaat sinds begin september gedeeltelijk onbemand door het leven. Dankzij een nieuw PLUS-abonnement kan je nu ook buiten de normale openingsuren de bib binnen, zonder dat er personeel aanwezig is. Iedereen vanaf 16 jaar die minstens drie maanden lid is van de bibliotheek kan voor € 5 per jaar een PLUS-abonnement aanvragen aan de balie van de bib. “Bezoekers van de bib kunnen zich als Ambassadeur opgeven en ons zo helpen om Open+ te optimaliseren”, geeft burgemeester Tom Seurs (CD&V) nog mee. In ruil voor een gratis lidmaatschap voor één jaar brengen de Ambassadeurs op regelmatige basis een bezoek aan de bib tijdens de onbemande uren en geven ze feedback over hun bezoek.

6 september