Hoe de zoektocht naar Jürgen Conings plots kantelt: “Strategie veranderde doorheen de weken, maar de locatie nooit”

“Heil kameraad, kan jij me info geven?”: dit is extreem­rechts in Vlaanderen

31 mei De zoektocht naar Jürgen Conings leidt voorlopig niet naar de extreemrechtse militair zelf, maar wel naar een ons kent ons van de voornaamste spelers in de extreemrechtse scene in Vlaanderen. De Morgen geeft een overzicht, van zij die rondlopen in een Ku Klux Klan-gewaad, over een Conings-copycat, tot de brand van het asielcentrum in Bilzen: “Het feestje kan beginnen. De bbq is aan.”