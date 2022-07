“Hij zei dat hij haar levend zou begraven”: twintiger riskeert 36 maanden cel na gewelddadige ontvoering van ex-vriendin

“Ik zag haar daar staan tussen die jongens. Ik heb zoveel van haar gehouden. Ik ben naar haar toegegaan en toen is het ontploft.” J. (26) bekende voor de strafrechter dat hij zijn ex-vriendin op 15 mei in Maasmechelen hard aanpakte en ontvoerde. Vrienden van het slachtoffer zagen hoe hij zijn 20-jarige ex bij de keel greep, in de auto sleurde en meenam. Chauffeur J. (34), een vriend van de twintiger, gaf toe dat de agressor zijn slachtoffer nadien ook klappen in de auto verkocht. Hij zette het stel af aan een veldweg in de buurt en haalde hen pas uren later weer op. Daarna bracht hij hen naar de woning van J. in Maasmechelen, waar de politie de twintiger arresteerde. Het slachtoffer zat verstopt achter een brommer in de garage.